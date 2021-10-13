Ученые Национальной академии наук назвали области с самой угрожающей COVID-ситуацией. Речь идет о доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателях смертности.

Самая угрожающая ситуация в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях.

"В некоторых областях количество занятых коек уже превысило максимумы обеих предыдущих волн", - говорится в прогнозе.

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