В Украине за минувшие сутки подтвердили 16 309 новых случаев коронавируса, умер 471 человек. Больше всего новых заражений в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.

В Украине за сутки госпитализировали 4901 человека; летальных случаев - 471; выздоровели - 6462 человека. Протестировали методом ПЦР 56 174 лица, методом ИФА 12 030 человек, экспресс-тестами - 50 558 человек.

Больше всего новых случаев за сутки в Харьковской (1526), Одесской (1525), Днепропетровской (1344), Запорожской областях (1048), Киеве (978).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 578 394 лица;

выздоровели - 2 304 361 человек;

летальных случаев - 59 523

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