В Украине зафиксировали большой рост числа COVID-больных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки подтвердили 16 309 новых случаев коронавируса, умер 471 человек. Больше всего новых заражений в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.
В Украине за сутки госпитализировали 4901 человека; летальных случаев - 471; выздоровели - 6462 человека. Протестировали методом ПЦР 56 174 лица, методом ИФА 12 030 человек, экспресс-тестами - 50 558 человек.
Больше всего новых случаев за сутки в Харьковской (1526), Одесской (1525), Днепропетровской (1344), Запорожской областях (1048), Киеве (978).
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 578 394 лица;
выздоровели - 2 304 361 человек;
летальных случаев - 59 523
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