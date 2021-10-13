Когда в Киеве включат отопление: ответ КГГА [ Редактировать ]
В КГГА рассказали, когда в Киеве включат отопление в жилых домах. Отопительный сезон начнется, когда в городе температура воздуха будет в течение трех суток меньше +8 градусов.
Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
Заместитель главы КГГА сообщил, что с 1 октября отопление включили в школах, детсадах, больницах. 850 таких заведений уже с теплом.
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