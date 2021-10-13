Для того, чтобы попасть в Египет, украинским туристам необходимо иметь распечатанный сертификат о вакцинации с QR-кодом. О новых требованиях египетских властей своих клиентов предупреждают турфирмы, сообщает "РБК-Украина".

Еще недавно туристам было достаточно показать одновременно распечатанный сертификат от семейного врача и электронный вариант с QR-кодом в приложении "Дія". Теперь на борт самолета с таким набором документов не пускают.

При въезде в "страну пирамид" сертификат о вакцинации обязательно будут проверять, и электронный вариант в телефоне египтян не устраивают. Распечатанный документ должен содержать QR-код и не иметь никаких исправлений или поправок.

Такая же ситуация и с ПЦР-тестами: их тоже необходимо показать в распечатанном виде с мокрой печатью.

"Сейчас египтяне остановились на таком варианте: подпись, мокрая печать, QR-код, английский язык. До недавнего времени у нас не было QR-кода на "бумажном" сертификате. Мы брали бумажный, я подсказывал, как вытянуть QR-код с телефона, и мы распечатывали его или на обороте, или отдельно. С таким туристов могли пропустить на посадку. При этом они были готовы к тому, что если их и остановят в аэропорту прибытия, то они смогут сделать ПЦР-тест", - заявил специалист по подбору туров Сергей Викарчук.

Турагенты считают, что фактически QR-коды на документах в Египте не проверяют, потому что у египтян нет соответствующих устройств. Меры безопасности власти усилили из-за того, что на курорты Красного моря прилетают отдыхать европейцы.

По данным украинского МИДа, в Египте признаются вакцины Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinovac, Sputnik, Johnson&Johnson, после получения последней дозы которой прошли минимум 14 дней до прилета в страну.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Египте установили минимальные цены в отелях 4 и 5 звезд.