В украинском TikTok появился новый тренд: школьники поют, преимущественно в туалетах на перемене, песню "Батько наш Бандера, Украина - мати".

Некоторые голосистые ученики пошли дальше, и с помощью этой патриотической песни перевоспитывают "ватных" или неугодных по каким-то причинам учителей.

На одном из видео, которое выложили в TikTok киевские школьники, группа мальчиков заходит в класс и начинает громко петь, пока учительница общается с учениками: "Батько наш - Бандера, Україна - мати, ми за Україну підем воювати".

Ряд Telegram-каналов пишет, что после этого преподавательница якобы с пророссийскими взглядами, перестала выходить на работу.

Напомним, что до этого в TikTok школьники запустили новый челлендж: они похищают школьное имущество и громят туалеты.

Ранее в TikTok у подростков был другой модный тренд: они скручивали колпачки с машин и хвастались "добычей" в TikTok.