"Батько наш Бандера": украинские школьники запустили новый флешмоб (видео) [ Редактировать ]
Источник: zabschool.at.ua
В украинском TikTok появился новый тренд: школьники поют, преимущественно в туалетах на перемене, песню "Батько наш Бандера, Украина - мати".
Некоторые голосистые ученики пошли дальше, и с помощью этой патриотической песни перевоспитывают "ватных" или неугодных по каким-то причинам учителей.
На одном из видео, которое выложили в TikTok киевские школьники, группа мальчиков заходит в класс и начинает громко петь, пока учительница общается с учениками: "Батько наш - Бандера, Україна - мати, ми за Україну підем воювати".
Ряд Telegram-каналов пишет, что после этого преподавательница якобы с пророссийскими взглядами, перестала выходить на работу.
Напомним, что до этого в TikTok школьники запустили новый челлендж: они похищают школьное имущество и громят туалеты.
Ранее в TikTok у подростков был другой модный тренд: они скручивали колпачки с машин и хвастались "добычей" в TikTok.
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