В настоящее время парень находится в медучреждении в состоянии комы/ фото: Pixabay

В американском штате Колорадо 12-летний подросток поучаствовал в опасном челлендже, который появился в социальной сети TikTok. Об этом событии сообщает портал Fox19.

Суть "вызова" Blackout Challange заключается в том, что необходимо прижать шею с помощью ремня и снять процесс на видео. В результате ребенок получил асфиксию (кислородное голодание организма), которая привела к повреждению мозга. Пострадавшего подростка без сознания обнаружил в ванной комнате брат. Известно что перед страшным происшествием тот хвастался, что может на минуту задержать дыхание.

Отмечается, что в настоящее время парень находится в медучреждении в состоянии комы. У него уже была констатирована смерть мозга и его организм поддерживается только с помощью аппаратов жизнеобеспечения. Врачи предупреждают родителей мальчика, что вскоре их ребенок, скорее всего, скончается.

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Кроме того, в приложении TikTok подростки начали маскировать депрессивные и суицидальные наклонности под обычными фразами. Кодовыми словами являются надписи о рецепте любимой пасты, которым поделились с мамой или одновременное окончание кондиционера и шампуня.

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