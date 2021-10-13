Щодо "Північного потоку-2" буде застосований третій енергетичний пакет - Кулеба [ Редактировать ]
Росія, як сторона конфлікту, несе повну відповідальнсть за порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Країна-агресор незаконно залучає жителів окупованих територій до голосування в РФ, переслідує кримських татар, блокує Керченську протоку і зазіхає на безпеку в Чорному морі.
Про це йдеться в спільній заяві учасників саміту Україна-ЄС. Зустріч Володимира Зеленського і очільників Євросоюзу сьогодні підсумував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, документ підтверджує одну із ключових цілей угоди про асоціацію - подальшу інтеграцію Києва до внутрішнього ринку ЄС.
Це стосується перегляду митних тарифів, просування промислового безвізу і під'єднання України до електромережі Євросоюзу. Також, за словами Кулеби, ЄС заявив про тверду підтримку енергобезпеки нашої країни.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Брюссель дійсно відгукнувся на наш заклик до консультацій щодо змін газотранспортної інфрастурктури, що надає нові існтрументи протидії загрозам ПП-2. ЄС разом з Україною готовий протидіяти використанню газу як енергетичної зброї. І особливо важливо, що і на закритій частині переговорів, і публічно, ЄС підтвердив - щодо "Північного потоку-2" буде застосований третій енергетичний пакет.
по теме
У Києві відбувся 23-тій саміт Україна-ЄС. Учасники ухвалили спільну декларацію, в якій здебільшого йдеться про поглиблення економічної співпраці.
Володимир Зеленський у Маріїнському палаці приймав президента Європейської ради Шарля Мішеля та голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Результат їхньої розмови - підписана підсумкова заява на 25 пунктів.
Уперше обмеження запровадили 2018 проти фізичних та юридичних осіб, які відповідають за розробку та використання хімічної зброї, а також тих, хто надають фінансову та технічну підтримку. Нині в санкційному списку 10 росіян і 5 сирійців.
Як повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, персональні санкції накладуть на ще вісьмох осіб, які працюють у так званих "судах" тимчасово окупованого Криму.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію з Угорщиною. За його словами, офіційний Київ попри всі розбіжності продовжує співпрацю з Будапештом.