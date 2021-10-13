Росія, як сторона конфлікту, несе повну відповідальнсть за порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Країна-агресор незаконно залучає жителів окупованих територій до голосування в РФ, переслідує кримських татар, блокує Керченську протоку і зазіхає на безпеку в Чорному морі.

Про це йдеться в спільній заяві учасників саміту Україна-ЄС. Зустріч Володимира Зеленського і очільників Євросоюзу сьогодні підсумував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, документ підтверджує одну із ключових цілей угоди про асоціацію - подальшу інтеграцію Києва до внутрішнього ринку ЄС.

Це стосується перегляду митних тарифів, просування промислового безвізу і під'єднання України до електромережі Євросоюзу. Також, за словами Кулеби, ЄС заявив про тверду підтримку енергобезпеки нашої країни.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: