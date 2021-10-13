З вогнем борються чотири вертольоти, два бульдозери та тринадцять спецавто.

Знову горить ліс у Туреччині. Полум'я здійнялося в курортному Кемері. За словами мера міста, через важкодоступну гірську місцевість і сильний вітер, пожежу не вдається приборкати.

З вогнем борються чотири вертольоти, два бульдозери та 13 спецавто. Рятувальникам допомагають працівники лісового господарства та місцеві жителі. За попередніми даними, пожежа в лісі почалася через попадання блискавки.