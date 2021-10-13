Обов'язкова вакцинація для низки професій, Ковід-сертифікати у транспорті. Усі ці новації мають зворотний бік. Замість спонукати людей щепитися, це штовхає їх на... злочин!

В Україні набуває обертів - бізнес на "липових" ковід-сертифікатах! Свої послуги спритники пропонують через соцмережі. Яка ціна таких фейкових документів? І яким є покарання для продавця та покупця? Ярина Марків розкаже.

Одна доза, дві дози, в паперовому чи електронному вигляді, з оплатою біткоїнами та доставкою будь-якою поштою. Отримати Ковід-сертифікат - не проблема. На ринку безліч пропозицій. У зашифрованих телеграм-каналах купити довідку про щеплення простіше простого. Ось на один із таких натрапила і я. Хоч і повністю вже імунізована, цікавість бере гору. Вирішую "оформити замовлення" фальшивки.

- У вас можна замовити лише паперовий COVID-сертифікат чи й такий, що згенерується в "Дії"? -Вакцина на ваш вибір. В основному роблять Pfizer. Час - до двох тижнів. Можна терміново, але це з доплатою. - Яка ціна звичайного й термінового? - 1400 гривень звичайний, 2000 терміновий. - Якщо кілька буду брати, зробите знижку? - По 150 гривень з довідки можу скинути, якщо оптом. - А як проходить оплата? - У біткоїнах. - Ви поштою надсилаєте? - На вибір: "Нова пошта", "Джастін", "Укрпошта". - Як це все відбувається? Переживаю, щоб не "спалили". - Лікар ставить печатку. Вам потрібно лише надати дані. Це оригінальна довідка.

Звісно, на цьому розмову ми припинили. І нічого не замовляли. Але ця вартість "липового сертифікату" була найлояльнішою. На інших ресурсах ціна стартувала від чотирьох тисяч і вище.

Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України:

Понад 90% таких випадків - це просто шахраї, які беруть завдаток за цей ковідний сертифікат і потім зникають. Там немає ні паперового, ні з кюар кодом, з мокрими печатками. Це в принципі не є ковідним сертифікатом.

І якщо підробити паперову довідку про щеплення, кажуть у Мінцифрі, шахрай може самостійно, то для електронного сертифіката потрібно залучити медиків. Ті мають внести дані про вакцинацію в систему E-helth і засвідчити своїм електронним підписом. І лише після цього документ згенерується в застосунку "Дія".

Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України:

Людина придбала, перехворіла і зрозуміла, що все-таки варто щепитися, звернулась до лікаря за вакцинацією і їй кажуть - у вас уже є запис у реєстрі і не можна проводити нову вакцинацію зверху.

Руслан Сидорович, юрист:

Такі люди насправді стикнуться з проблемою, якщо вони все ж таки вирішать провакцинуватися. Тобто їм або іти подавати заяву про вчинення ними злочину…

У Нацполіції за фактами підробки COVID-документації розпочали понад 480 кримінальних проваджень.

Олександр Гринчак, начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України:

На сьогодні Національна поліція зареєструвала понад 486 кримінальних проваджень. Проведено 140 обшуків, 85 пред'явлено підозр.

Левову частку липових сертифікатів, як не дивно, виявляють прикордонники при в'їзді до країни. Кьюар-код зчитує система цифрового фільтру Safe Border - і одразу показує справжній документ, чи ні.

Андрій Демченко, прессекретар Державної прикордонної служби України:

Програмне забезпечення показало, що недійсними є тільки 1300 документів, але не всі вони є підробками. Серед підробок за останні 2 тижні ми виявили 89 документів.

Наразі в парламенті зареєстрований законопроєкт, яким пропонують посилити кримінальну відповідальності за підробку документів про вакцинацію. І якщо його ухвалять, максимальний штраф за липову довідку сягатиме 170 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до 3 років. Лікарів, які попадуться на гарячому, відсторонюватимуть від роботи, а медичний заклад позбавлятимуть ліцензії та угоди з НСЗУ.