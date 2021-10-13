Тимчасовий госпіталь, облаштований на двох поверхах Львівського коледжу, майже вщерть заповнений пацієнтами.

А ковідних пацієнтів - більшає. Як і смертей від коронавірусу. За останню добу рекорд летальних випадків - 471! Востаннє такий показник був у квітні.

Рекордною є й кількість госпіталізацій - майже 5 тисяч. Тож у багатьох містах коронавірусні відділення переповнені, персонал валиться з ніг, а пацієнтів доводиться класти в коридорах! Про те, як працює ковідна реанімація, дивіться репортаж із середини. Частину відео цього репортажу зняли самі... лікарі!

Тимчасовий госпіталь, облаштований на двох поверхах Львівського коледжу, майже вщерть заповнений пацієнтами.

Зоряна Романишин, лікар-терапевт ковідного відділення:

Зараз вам зробим укол, зараз вам буде трошки легше. Хворі важкі, в більшості лежачі, кисневозалежні. Важко працювати.

Арсен, пацієнт:

Я в реанімації вже десять днів. Стан поліпшується, але помалу. Прошу вас вакцинуватися, люди, бо це дуже серйозно. То не є жарти, не балуйтесь.

Нині в цьому ковідному відділенні - 300 пацієнтів.

Родичів до хворих не пускають. Лише тих, у кого є дозвіл від лікаря. Як-от, у Марії. Її чоловік Віталій з переломом тазу тут на кисні вже дев'ятий день. Обоє - невакциновані.

Марія, дружина пацієнта:

Ми виписалися з травматології, приїхали додому і він почав задихатися. Визвали скору, привезли. Його зразу піключили під маску, під кисень. Працюють як день, так ніч, шо санітарочки, шо медсестри.

Тетяна працює з ковідними хворими від початку пандемії. Практично всю зміну на ногах.

Поки капаєм, підходим 4-5 разів, так само підходим по мірі можливості підливати воду в концентратор, надіти маску хворому, деколи хворий просить попити води, підходим дуже часто - разів 10 на добу, то напевно точно, до кожного хворого.

До такого навантаження і темпу, каже, вже звикла. Хоча ця хвиля - значно важча.

Тетяна, медсестра:

Захворювання зараз набагато важче, важче протікає, більша смертність, хворі набагато важчі, лежачих дуже багато.

Майже півтисячі хворих нині і в Львівській лікарні швидкої допомоги. Через стрімке зростання числа госпіталізацій сьогодні тут вирішили збільшити кількість ліжко-місць - до тисячі.

Наталія Матолінець, завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова:

Із тих 50 пацієнтів, які зараз є в реанімації, немає жодного вакцинованого, жодного. За добу поступило 8 пацієнтів в край тяжкому стані на штучній вентиляції легень. Назагал, зараз 28 пацієнтів на штучній вентиляції легень.

Ущерть заповнені й інші ковідні відділення Львова. Уже з понеділка, за рішення місцевої влади, у місті посилюють карантин. Відвідувати спортзали, театри, кінотеатри, масові заходи зможуть лише вакциновані або ті, хто має негативний ПЛР-тест. Така сама умова діє і для працівників ринків, магазинів, торгових центрів, салонів краси.

Канікули в школі триватимуть до листопада. Кафе та ресторани працюватимуть до 23-ої години. Не менш критична ситуація на Донеччині, Запоріжжі, Харківщині та Дніпропетровщині. Там вільних місць в лікарнях залишилося менше ніж третина. У столиці - половина.

Кожен день приймаєм близько 50-60 скорих.

В Олександрівській лікарні запевняють - хвороба помолодшала.

Віктор Авранчук, лікар-інфекціоніст Олександрівської лікарні:

Часто вже молоді люди хворіють, до 40. І вони тяжко хворіють. Симптоми стали більш яскраві, температура набагато вища стала, дихальна недостатність розвивається набагато швидше.

Майже всі ушпиталені тяжкі хворі не робили щеплення. Тож медики укотре закликають вакцинуватися.