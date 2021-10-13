В среду, 13 октября, Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела режим повышенной готовности в газовом секторе. Страна готовится к переговорам с Украиной. Об этом пишет Point.

Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил:

Мы объявляем ЧП, чтобы быть готовыми к любому сценарию. Состояние готовности означает, что учреждения могут принимать конкретные меры для защиты граждан.

На фоне газового кризиса, в стране планируют разработать систему компенсации для граждан. А правительство продолжает переговоры относительно обеспечения газом.

Премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что планирует попросить Комиссию по чрезвычайным ситуациям проверить резервы природного газа компаний сектора и проинспектировать возможности.

Кроме того, мы обсудим, в какой степени мы можем увеличить компенсации и помощь в холодный период года, чтобы быть готовыми компенсировать возможное повышение тарифов.

Правительство готовит альтернативные сценарии, которые включат импорты газа из других источников с использованием существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией.

В то же время мы готовим альтернативные сценарии, которые будут включать импорт природного газа из других источников с использованием существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией.

Молдова на сегодняшний день ведет переговоры с "Газпромом", однако российская газодобывающая и газораспределительная монополия имеет несколько другие требования и ожидания, когда страна планирует продлить контракт на тех условиях, которые существовали и раньше.

Ранее мы писали о том, что