Молдова объявила режим ЧП [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В среду, 13 октября, Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела режим повышенной готовности в газовом секторе. Страна готовится к переговорам с Украиной. Об этом пишет Point.
Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил:
Мы объявляем ЧП, чтобы быть готовыми к любому сценарию. Состояние готовности означает, что учреждения могут принимать конкретные меры для защиты граждан.
На фоне газового кризиса, в стране планируют разработать систему компенсации для граждан. А правительство продолжает переговоры относительно обеспечения газом.
Премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что планирует попросить Комиссию по чрезвычайным ситуациям проверить резервы природного газа компаний сектора и проинспектировать возможности.
Кроме того, мы обсудим, в какой степени мы можем увеличить компенсации и помощь в холодный период года, чтобы быть готовыми компенсировать возможное повышение тарифов.
Правительство готовит альтернативные сценарии, которые включат импорты газа из других источников с использованием существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией.
В то же время мы готовим альтернативные сценарии, которые будут включать импорт природного газа из других источников с использованием существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией.
Молдова на сегодняшний день ведет переговоры с "Газпромом", однако российская газодобывающая и газораспределительная монополия имеет несколько другие требования и ожидания, когда страна планирует продлить контракт на тех условиях, которые существовали и раньше.
Ранее мы писали о том, что
по теме
В среду, 13 октября, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил о том, что МИД Украины уже работает над задержанием разыскиваемой за госизмену Натальи Поклонской
Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве
Представитель МВД Артем Шевченко заявил о том, что депутат Антон Поляков не был случайным пассажиром такси, как сообщалось ранее
Во вторник, 12 октября в Киеве пройдет 23-й саммит Украина-ЕС
Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель сделал заявление