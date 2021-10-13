До Дня захисника та захисниць України кращі працівники МВС отримали нагороди [ Редактировать ]
Вони дбають про нашу безпеку по всіх фронтах. Рятують від пожеж, охороняють правопорядок, боронять кордони та суверінітет країни на Сході. І, ризикуючи власним життям, роблять усе, аби прославити свій підрозділ.
Кращих працівників МВС сьогодні відзначили державними нагородами. Поліцейські, рятувальники, прикордонники та нацгвардійці до Дня захисника та захисниць України отримали медалі, грамоти, а дехто - особливу відомчу відзнаку - вогнепальну зброю.
Позивний "Ворон", боєць Нацгвардії:
Я вважаю, це сама почесна відзнака для бійця, який вірно відстоює права та свободу свого народу, своєї держави.
Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:
Побажати хочу вам всім добробуту у ваших сім'ях, стійкості у ваших виконаннях професійних обов'язків, і подякувати за те, що ви робите, адже без наших об'єднаних зусиль, без нашого об'єднаного міністерства безпека держави неможлива, я переконаний, що це відчуває кожен громадянин нашої держави.
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