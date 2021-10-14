В зоні проведення ООС зафіксували три ворожі атаки [ Редактировать ]
На Донбасі за минулу добу - три ворожі атаки. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Ворог бив у напрямку Шумів та Катеринівки зі стрілецької зброї. Неподалік Попасної обстрілював українські позиції з гранатометів. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
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Незаконні збройні формування били із заборонених мінометів на Донеччині - поблизу Мар'їнки та Красногорівки.
Незаконні збройні формування били із заборонених мінометів на Донеччині - поблизу Мар'їнки та Красногорівки.
Одна ворожа атака була на сході країни минулої доби. Незаконні збройні формування зі стрілецької зброї били поблизу Зайцевого.
З великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та гранатометів різних систем ворог тричі обстріляв наші позиції біля селища Південного.