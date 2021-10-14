Ізраїль завдав авіаударів по сирійському району Пальміра [ Редактировать ]
Ізраїль завдав авіаударів по сирійському району Пальміра, в провінції Хомс. Один сирійський військовий загинув, ще троє - поранені. Ціллю атаки стала комунікаційна вежа. Ізраїль уже кілька років поспіль регулярно проводить атаки по військових об'єктах у Сирії, які вважають пов'язаними з Іраном. Кілька днів тому, ракетним ударом по провінції Хомс знищили кілька військових об'єктів, шестеро сирійських солдатів були поранені.
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