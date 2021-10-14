Чилійська опозиція ініціювала процедуру імпічменту президентові [ Редактировать ]
Через "Пандора Пейперс" - президентові Чилі загрожує усунення з посади. Чилійська опозиція ініціювала процедуру імпічменту у зв'язку з ймовірними порушеннями під час продажу гірничодобувної компанії.
Про це йшлося в розслідуванні "Пандора Пейперс". Водночас у чилійській прокуратурі заявили - розпочнуть розслідування звинувачень у корупції, пов'язаних із хабарництвом і податковими порушеннями.
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