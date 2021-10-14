Через "Пандора Пейперс" - президентові Чилі загрожує усунення з посади. Чилійська опозиція ініціювала процедуру імпічменту у зв'язку з ймовірними порушеннями під час продажу гірничодобувної компанії.

Про це йшлося в розслідуванні "Пандора Пейперс". Водночас у чилійській прокуратурі заявили - розпочнуть розслідування звинувачень у корупції, пов'язаних із хабарництвом і податковими порушеннями.