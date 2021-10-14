В Украине начались затяжные выходные, которые продляться с 14 по 17 октября. Они были введены в связи с украинским праздником День защитников и защитниц.

Читайте о том, как будут работать банки и почта в стране в этот период.

"Укрпочта"

Отделения "Укрпочты" работать по специальному графику только 14 октября - в День защитника и защитниц Украины. Сегодня услуги будут предоставлять только дежурные отделения "Укрпочты" - со списком которых можно ознакомиться по ссылке.

15, 16 и 17 октября все отделения "Укрпочты" будут работать по обычному графику пятницы, субботы и воскресенья.

"Новая почта"

Все отделения "Новой почты" и адресная доставка 14 и 15 октября будут работать по графику субботы. Большинство отделений начнут работу с 9:00 или 10:00 утра и будут работать до 17:00 или 18:00.

А вот 16 и 17 октября все отделения и доставка будут работать по обычному графику субботы и воскресенья.

Банки

По данным Нацбанка, финучреждения на выходных должны организовать своевременную выплату пенсий, социальных доплат, а также бесперебойную работу банкоматов и обменников.

Банки могут осуществлять кассовые операции 15 октября, а в период с 14 по 17 октября межбанковские переводы через Систему электронных платежей НБУ будут осуществляться датой банковского дня 18 октября.

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