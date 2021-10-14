Уряд закликає вчителів вакцинуватися активніше [ Редактировать ]
З огляду на зростання ковідних показників - в уряді суворіше беруться до вакцинації. Вчителям знову нагадали - час, аби щепитися, є до листопада. Інакше їх - усунуть від роботи без збереження зарплати. А умовою очної роботи школи, вишу чи дитсадка - є 80 відсотків вакцинованого персоналу.
Розширити також планують перелік професій, які підпадають під обов'язкову імунізацію. Крім педагогів та держслужбовців, за повідомленням МОЗу, до списку додадуть соціальних працівників та співробітників державних підприємств. Передусім тих, що мають стратегічне значення. Зазначу, медиків у списку - немає.
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Крім педагогів та держслужбовців, за повідомленням МОЗу, до списку додадуть соціальних працівників та співробітників державних підприємств.
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