Чоловік застрелив із лука п'ятьох людей та після цього прийняв іслам [ Редактировать ]
Норвезький стрілець, що убив з лука п'ятьох людей, нещодавно прийняв іслам.
Поліція повідомила подробиці про 37-річного громадянина Данії, який напередодні ввечері з луком і стрілами атакував людей у місті Консбург.
За словами очевидців, чоловік навмання стріляв у відвідувачів супермаркету та перехожих на вулиці. Окрім п'ятьох загиблих, двоє осіб дістали поранення.
Стрільця заарештували, його мотиви з'ясовують. У поліції кажуть, що чоловік уже потрапляв у поле зору правоохоронців.
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