У поліції кажуть, що чоловік уже потрапляв у поле зору правоохоронців.

Норвезький стрілець, що убив з лука п'ятьох людей, нещодавно прийняв іслам.

Поліція повідомила подробиці про 37-річного громадянина Данії, який напередодні ввечері з луком і стрілами атакував людей у місті Консбург.

За словами очевидців, чоловік навмання стріляв у відвідувачів супермаркету та перехожих на вулиці. Окрім п'ятьох загиблих, двоє осіб дістали поранення.

Стрільця заарештували, його мотиви з'ясовують. У поліції кажуть, що чоловік уже потрапляв у поле зору правоохоронців.