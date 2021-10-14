Аварія морського військового судна: корабель буксирують до Одеси [ Редактировать ]
Військовий корабель ВМС України "Балта", що зазнав аварії у Чорному морі, вже буксирують до Одеси.
Про це повідомив штаб Військово-морських сил. Моряки, які були на облавку, почуваються добре, частину з них доправили до пункту дислокації, зазначили у штабі.
Нагадаю, напередодні поблизу острова Зміїний судно зазнало аварії, в ньому затопило кілька відсіків. Рятувальну операцію ускладнювала штормова погода. Причини інциденту з'ясовують.
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Напередодні поблизу острова Зміїний судно розмагнічування зазнало аварії, в ньому затопило кілька відсіків. Рятувальну операцію ускладнювала штормова погода.
Поврежденный накануне корабль Военно-морских сил буксируют в Одессу
Напередодні там зазнав аварії військовий корабель ВМС України "Балта".
В Черном море возле острова Змеиный терпит бедствие единственный корабль размагничивания военно-морских сил Украины "Балта". Угрозы для личного состава и вероятности потери судна нет
Там зранку кілька годин поспіль йшов сильний дощ, який супроводжувався потужним вітром.
У вітчизняному МЗС мають намір довести протиправність дій РФ, яка в листопаді 2018 року із застосуванням зброї затримала в міжнародних водах Керченської протоки три українських судна – "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу", а разом з ними і 24 українських моряків.