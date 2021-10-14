Заради тих, хто захищав і досі захищає рідні землі, дніпряни прийшли на марш.

Урочистості до Дня захисників і захисниць відбулися сьогодні по всій Україні. У регіонах покладали квіти, марширували вулицями і встановлювали національні рекорди. Хто і як святкував - дивіться далі.

Сотні учасників маршу захисників та захисниць пройшлися головними вулицями Дніпра. Серед кремезних військових - тендітна Ірина. До лав 24-ої окремої механізованої бригади вона прийшла ще сім років тому. І каже - там, на фронті, чимало жінок-захисниць.

Ірина Миргородська, ветеран ООС 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила:

Я думала за майбутнє своїх дітей, щоб вони спали спокійно. Мирне небо над ними було. Я йшла заради них. Були в Попасному. Дуже тяжко. Вдома чекали троє дітей.

Саме заради тих, хто захищав і досі захищає рідні землі, дніпряни прийшли на марш. Тим, хто нині на бойових позиціях, передають слова підтримки.

У них підтримка з нашої сторони завжди. Є справжні захисники і захисниці Батьківщини. Стануть на захист своєї країни.

Урочиста хода відбулася й у Миколаєві. Бійці 406-ї окремої артилерійської бригади щойно повернулися зі східного фронту. Від самого ранку в очікуванні захисників на головній площі зібралися містяни.

Володимир, волонтер:

Ми їх підтримуємо, ми їх любимо і поважаємо. І тут, в тилу, за них також боремося. Ми повинні підтримувати наших військовослужбовців.

Ольга зустрічає свого коханого після восьми місяців розлуки. Зізнається – ця друга ротація була найскладнішою.

Ольга, дружина військового:

Когда они там, это жизнь по телефону. Очень хочется увидеть, по- человечески обнять… тяжело очень.

Бригада виконала поставлене бойове завдання й повернулась у повному складі. Без втрат. Чим дають відсіч ворогу, військові з гордістю демонструють містянам. На виставці - танки, бронетранспортери, легендарні "Стугни" та "Корсари", новітні "Нептуни".

Андрій Шубін, командир 406-ої окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова:

Це був подарунок для міста, і показати те, що в Миколаєві є найбільша артилерійська бригада в ЗСУ. Що ми місто підтримуємо, що ми є та потужна сила, яка завжди може захистити в цілому весь наш український народ.

А у Кропивницькому відбувся фестиваль "Радість у камуфляжі" на Козачому острові. Тут і виставка військової техніки та зброї, і виступ оркестру третього полку, і навіть встановлення національного рекорду.

Ми воїни, не ледарі, не лежні, бо наше діло праведне й святе, бо хто за що, ми - за незалежність, тому нам так і важко через те.

Ось так, цитуючи вірші Ліни Костенко, військовослужбовець із Кропивницького Олександр готується встановлювати рекорд із "бьорпі". І робить цю вправу за годину 870 разів! Це національний рекорд!

Олександр Тітенко, військовослужбовець: