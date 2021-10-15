Автобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі [ Редактировать ]
Автотроща з українцями в Польщі. Автобус, у якому їхали наші громадяни, врізався у вантажівку з причепом. Аварія сталася на південному заході країни. Чотирьох із восьми українців, які перебували в салоні автобуса, - доправили до лікарні з різними травмами. Решта не постраждала. Причини інциденту нині з'ясовує поліція.
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