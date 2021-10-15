Канада літаками доправляє воду до північних територій країни [ Редактировать ]
Канада літаками доправила питну воду до столиці своєї найпівнічнішої території - Ікалуїта. Там кілька днів тому у міському водогоні виявили забруднення паливом. Зразки відправили до лабораторії на аналіз, а семи тисячам жителів рекомендували не пити воду з-під кранів.
У межах Канади розташовані 20 відсотків світових запасів прісної води. Та попри це, у деяких регіонах, де мешкають корінні народи, до очищеної питної - населення доступу не має.
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