Війна на Донбасі: зафіксували три ворожі обстріли минулої доби [ Редактировать ]
Три ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Поблизу Катеринівки на Луганщині противник застосував важкі міномети 120-го калібру. Поблизу Південного та Новолуганського ворог бив із гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед військових немає - повідомили у штабі.
по теме
Противник переважно вів вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. А поблизу Мар'їнки застосував ще й заборонені міномети.
Бойовики закріпились у терміналі й звідти ведуть вогонь по проїжджих протитанковими керованими ракетами.
Втрат серед українських військовослужбовців немає. Ворог бив у напрямку Шумів та Катеринівки зі стрілецької зброї.
Незаконні збройні формування били із заборонених мінометів на Донеччині - поблизу Мар'їнки та Красногорівки.
Незаконні збройні формування били із заборонених мінометів на Донеччині - поблизу Мар'їнки та Красногорівки.