15 євро за швидкий тест на коронавірус. Німеччина скасувала безкоштовну експрес-перевірку на ковід, щоб спонукати людей, які й досі вагаються, до вакцинації. Для кого зробили виняток і чи спрацює цей метод - розкаже Тетяна Логунова.

Ще кілька днів тому біля цього мобільного центру тестування на коронавірус стояли черги. Нині ж тут - ані душі. У Німеччині скасували безкоштовні експрес-тести на ковід, без яких невакцинованих не пускають, наприклад, у ресторани чи перукарні й не поселяють у готелі. Тепер за них треба платити з власної кишені.

Коштом держави німці перевірялися на ковід більше ніж пів року. Ще в березні в усіх містах країни з'явилися десятки центрів, де раз на добу кожен охочий міг зробити швидкий тест на антиген. Абсолютно безплатно - усі витрати покривала держава. Утім, коли Німеччина отримала достатньо вакцин, щоб імунізувати всіх жителів, політики вирішили припинити масове безкоштовне тестування. Про ухвалене рішення повідомили за кілька місяців, щоб люди встигли підготуватися.

Пауль Цім'як, генеральний секретар ХДС:

Зараз кожен може зробити щеплення проти коронавірусу. Тому ми вирішили, що в жовтні безплатне тестування буде скасовано. Інакше ми не зможемо пояснити людям, чому держава й надалі витрачає на це кошти платників податків.

Відтепер розцінки такі: 15 євро за експрес-тест, 60 - за ПЛР. Щоправда, є й винятки. На безкоштовне тестування можуть розраховувати люди, які мають направлення від сімейного лікаря. І ті, кому не можна робити щеплення.

Лайям Клагес, керівник центру тестування на коронавірус:

Ми будемо тестувати безплатно людей, у яких є довідка від лікаря, що їм не можна вакцинуватися. А також дітей і підлітків, яким ще не виповнилося 18 років, і вагітних.

У німецькому уряді сподіваються, що скасування безкоштовного тестування спонукатиме людей до вакцинації. Адже без паспорта імунізації, довідки про перенесений ковід чи свіжого негативного тесту нині не пускають у кафе та ресторани, спортзали, перукарні, салони краси, заклади культури та інші громадські місця. А щоразу платити за тест із власної кишені - буде витратно навіть для людей зі статками.

Наразі в Німеччині повністю вакциновані понад 65 відсотків жителів країни. Утім, інфекціоністи вважають, що ця цифра занадто мала. Адже попереду осінні та зимові місяці, коли ситуація з поширенням ковіду, найімовірніше, погіршиться.