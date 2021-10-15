США відновлять евакуацію з Афганістану вже до кінця року. Таке повідомляє видання The Wall Street Journal. Держдепартамент планує вивезти з країни американців і тих місцевих, хто подавав на візу. Евакуаційні рейси оплачуватиме американська сторона.

Конкретної дати відновлення польотів ще не оголосили. Раніше у Держдепі повідомляли, що після виведення військ США з Афганістану, в країні залишилося близько сотні американських громадян.