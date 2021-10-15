Всі, хто подав візу будуть евакуйовані з Афганістану - Держдеп США [ Редактировать ]
США відновлять евакуацію з Афганістану вже до кінця року. Таке повідомляє видання The Wall Street Journal. Держдепартамент планує вивезти з країни американців і тих місцевих, хто подавав на візу. Евакуаційні рейси оплачуватиме американська сторона.
Конкретної дати відновлення польотів ще не оголосили. Раніше у Держдепі повідомляли, що після виведення військ США з Афганістану, в країні залишилося близько сотні американських громадян.
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Держдепартамент планує вивезти з країни американців і тих місцевих, хто подавав на візу. Евакуаційні рейси оплачуватиме американська сторона.
США заборонило посадку рейсу з ісламської країни. Причому більшість пасажирів на борту судна були американські громадяни та власники зелених карт.
Приватні структури орендують для цього чартери. І саме навколо такого евакуаційного рейсу зараз гучний скандал. Міністерство внутрішньої безпеки країни відмовилося прийняти лайнер з Кабула, на борту якого понад сто людей (59 з них - діти).
В американських ЗМІ - шквал публікацій, організатори авіарейсу роздають інтерв'ю і закликають пожаліти пасажирів, які застрягли на півдорозі, особливо дітей.
Зруйновано півтори тисячі будинків, включно із місцевим цементним заводом. А також плантації авокадо та бананів.