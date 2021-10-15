Учасники маршу захисників та захисниць пройшлися вулицями Дніпра [ Редактировать ]
День захисників і захисниць України відзначили в кожній області. Де саме зустріли воїнів, які щойно повернулися з фронту, аби взяти участь у марші? А де - захисникам присвятили рекорд? Дивіться далі.
Сотні учасників маршу захисників та захисниць пройшлися головними вулицями Дніпра. Серед кремезних військових - тендітна Ірина. До лав 24 окремої механізованої бригади вона прийшла ще сім років тому.
Ірина Миргородська, ветеран ООС 24 окремої механізованої бригади імені Данила Галицького:
Я думала за майбутнє своїх дітей, щоб вони спали спокійно. Мирне небо над ними було. Я йшла заради них. Були в Попасному. Дуже тяжко. Вдома чекали троє дітей.
Саме заради тих, хто захищав і досі захищає рідні землі, дніпряни прийшли на марш. Тим, хто нині на бойових позиціях, передають слова підтримки.
У них підтримка з нашої сторони завжди. Є справжні захисники й захисниці Батьківщини. Стануть на захист своєї країни.
Урочиста хода відбулася й у Миколаєві. Бійці 406 окремої артилерійської бригади щойно повернулися зі східного фронту.
Ольга зустрічає свого коханого після восьми місяців розлуки. Зізнається - ця, друга ротація була найскладнішою.
Ольга, дружина військового:
Когда они там - это жизнь по телефону. Очень хочется увидеть, по-человечески обнять… Тяжело очень.
Бригада виконала поставлене бойове завдання й повернулась у повному складі. Без втрат. Чим дають відсіч ворогу, військові з гордістю демонструють містянам. На виставці - танки, бронетранспортери, легендарні "Стугни" та "Корсари", новітні "Нептуни".
Андрій Шубін, командир 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова:
Це був подарунок для міста, і показати те, що в Миколаєві є найбільша артилерійська бригада в ЗСУ. Що ми місто підтримуємо, що ми є та потужна сила, яка завжди може захистити в цілому весь наш український народ.
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