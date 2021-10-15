Зеленский вывел Разумкова из состава СНБО [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский вывел Дмитрия Разумкова из персонального состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Его место занял нынешний спикер Рады Руслан Стефанчук.
В частности, согласно указу № 542/2021 от 14 октября, Зеленский поручил ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны главу Верховной рады Руслана Стефанчука.
"Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Дмитрия Разумкова", - говорится в документе.
Верховная Рада в пятницу, 8 октября, выбрала Руслана Стефанчук новым председателем Верховной Рады. На должность первого заместителя председателя Верховной Рады претендует Александр Корниенко.
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