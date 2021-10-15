В Україні зафіксували 14 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом [ Редактировать ]
Майже 14 тисяч нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби.
202 пацієнти померли, одужало – 4, 5 тисячі людей. Найбільше інфікувань у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
За кількома показниками ці регіони, а також Житомирщина, перебувають на межі червоної зони карантину.
по теме
Ковідні лікарні Києва заповнені вже наполовину. Щоденно госпіталізують понад 300 нових хворих. За словами лікарів, вірус став агресивнішим, частіше хворіють діти та молодь.
За попередню добу понад 12, 5 тисяч нових інфікувань. Від ускладнень померли 320 людей.
412 наших співвітчизників померли від ускладнень за минулу добу. Нових випадків зареєстровано майже 19 тисяч.
На їх думку, третю, так звану бустерну дозу вакцини, слід вводити через місяць після другого щеплення.
352 пацієнти померло, 5,5 тисяч - одужали. Найбільше інфікувань на Харківщині – 1,5 тисячі випадків.