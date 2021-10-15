Глава Пентагона едет Украину: обнародован план визита [ Редактировать ]
Министр обороны Ллойд Остин отправляется в поездку в Европу в эти выходные. Он, в частности, посетит Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Ожидается, что в Украине глава Пентагона встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. В ходе встречи Остин подтвердит неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Визит также послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной и оборонной промышленности, необходимых для продвижения ее евроатлантических устремлений, а также регионального сотрудничества между черноморскими союзниками и партнерами", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что экс-президента США экстренно госпитализировали.
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