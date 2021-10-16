Київський залізничний вокзал облаштували автоматичними дефібриляторами та провели майстер-клас [ Редактировать ]
Запусти серце! У Києві на залізничному вокзалі всіх охочих сьогодні вчили серцево-легеневої реанімації. Там встановили дефібрилятори і показували, як ними користуватися. А сам майстер-клас приурочили до Всесвітнього дня перезапуску серця. Ярина Марків була на заході і розкаже, чому навчилася.
Ось так на київському залізничному вокзалі українців навчають перезапускати серце. В руках у інструктора - автоматичний дефібрилятор. Прилад, який допомагає відновити серцевий ритм.
Олег Картавий, Директор тренінгової компанії "Центр спеціальної підготовки", інструктор:
Якщо людині стало зле і ми зможемо протягом 5 хвилин розпочати серцево-легеневу реанімацію, використати автоматичний дефібрилятор, то ми цю ситуацію зможемо врятувати до прибуття швидкої.
Марія Назарова, засновниця громадської ініціативи "Реаніметро" та "Реанімісто":
Щороку у світі відзначають день перезапуску серця. "Restart a hert day " і ми святкуємо його навчаючи безоплатно проводити домедичну допомогу, користуватися дефібрилятором.
Саме цим приладом нещодавно врятували життя чоловікові, в якого зупинилося серце у столичному метро. Адже торік усі київські станції підземки оснастили дефібриляторами. А віднедавна ними поповнили і залізничний вокзал "Південний".
Анастасія Золотарьова, начальниця відділу зовнішніх і внутрішніх комунікацій пасажирської компанії "Укрзалізниця":
На залізничному вокзалі Києва з'явилися перші дефібрилятори, 2 штуки. Наші працівники пройшли навчання повноцінно, вони вміють ними користуватись.
Та у разі надзвичайної ситуації, апаратом зуміє скористатися кожен. Прилад самостійно визначає стани, що підлягають дефібриляції. Відтак і не дасть провести електро-імпульсну стимуляцію людині, якій це не потрібно.
Ярина Марків, кореспондентка:
Навіть той, хто жодного разу не тримав в руках дефібрилятор, може врятувати ним життя . Для цього потрібно лише слухати вказівки розумного приладу і ретельно виконувати їх.
Володимир Фальчук, інструктор, волонтер ГО "Мотохелп":
Він буде навіть не навченій людині розповідати, що їй робити. По факту, автоматичний зовнішній дефібрилятор спеціально був придуманий, щоб людина, яка не має освіти, могла ним скористатися і цим підвищити шанси на виживання.
Долучився до майстеркласу і юний Ілля. Каже, отримані знання зайвими не будуть і разі екстреної ситуації зможе врятувати людське життя.
Ілля:
Якщо ти людину якусь встрітиш, а вона лежить, не дихає, то що робити? Треба її перевірити, а потім зробити вправи, які зможуть йому хоч трішки допомогти. А потім визвати медичну допомогу.
Дефібрилятори на вокзалі "Південний" - загальнодоступні. Знаходяться біля віконечок чергових з центрального та південного входу. Незабаром, кажуть активісти, рятівними приладами оснастять ЦНАПи, мерії та станції швидкісного трамваю.
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