Запусти серце! У Києві на залізничному вокзалі всіх охочих сьогодні вчили серцево-легеневої реанімації. Там встановили дефібрилятори і показували, як ними користуватися. А сам майстер-клас приурочили до Всесвітнього дня перезапуску серця. Ярина Марків була на заході і розкаже, чому навчилася.

Ось так на київському залізничному вокзалі українців навчають перезапускати серце. В руках у інструктора - автоматичний дефібрилятор. Прилад, який допомагає відновити серцевий ритм.

Олег Картавий, Директор тренінгової компанії "Центр спеціальної підготовки", інструктор:

Якщо людині стало зле і ми зможемо протягом 5 хвилин розпочати серцево-легеневу реанімацію, використати автоматичний дефібрилятор, то ми цю ситуацію зможемо врятувати до прибуття швидкої.

Марія Назарова, засновниця громадської ініціативи "Реаніметро" та "Реанімісто":

Щороку у світі відзначають день перезапуску серця. "Restart a hert day " і ми святкуємо його навчаючи безоплатно проводити домедичну допомогу, користуватися дефібрилятором.

Саме цим приладом нещодавно врятували життя чоловікові, в якого зупинилося серце у столичному метро. Адже торік усі київські станції підземки оснастили дефібриляторами. А віднедавна ними поповнили і залізничний вокзал "Південний".

Анастасія Золотарьова, начальниця відділу зовнішніх і внутрішніх комунікацій пасажирської компанії "Укрзалізниця":

На залізничному вокзалі Києва з'явилися перші дефібрилятори, 2 штуки. Наші працівники пройшли навчання повноцінно, вони вміють ними користуватись.

Та у разі надзвичайної ситуації, апаратом зуміє скористатися кожен. Прилад самостійно визначає стани, що підлягають дефібриляції. Відтак і не дасть провести електро-імпульсну стимуляцію людині, якій це не потрібно.

Ярина Марків, кореспондентка:

Навіть той, хто жодного разу не тримав в руках дефібрилятор, може врятувати ним життя . Для цього потрібно лише слухати вказівки розумного приладу і ретельно виконувати їх.

Володимир Фальчук, інструктор, волонтер ГО "Мотохелп":

Він буде навіть не навченій людині розповідати, що їй робити. По факту, автоматичний зовнішній дефібрилятор спеціально був придуманий, щоб людина, яка не має освіти, могла ним скористатися і цим підвищити шанси на виживання.

Долучився до майстеркласу і юний Ілля. Каже, отримані знання зайвими не будуть і разі екстреної ситуації зможе врятувати людське життя.

Ілля:

Якщо ти людину якусь встрітиш, а вона лежить, не дихає, то що робити? Треба її перевірити, а потім зробити вправи, які зможуть йому хоч трішки допомогти. А потім визвати медичну допомогу.

Дефібрилятори на вокзалі "Південний" - загальнодоступні. Знаходяться біля віконечок чергових з центрального та південного входу. Незабаром, кажуть активісти, рятівними приладами оснастять ЦНАПи, мерії та станції швидкісного трамваю.