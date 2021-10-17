Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видел расследование о его офшорах, и подтвердил, что у него были такие компании, однако их не использовали для отмывания денег. Об этом глава государства заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

На вопрос телеведущего, видел ли он расследование, Зеленский ответил: "видел".

Ну, честно говоря, сюжет не очень. Это я вам как профессионал говорю. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019-м году все то же самое кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, грязи никакой нет. И даже если вы посмотрите дебаты, мне кажется, даже там он это кричал со сцены: "Деньги "Квартал" получал от Приватбанка, от Коломойского". Все это старая история. Я все это слышал, все это видел, все эти детали. Радуюсь, что никакой новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019-го года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел. Это радует немножечко... Все, что я делал, все люди знают. Это телевидение и кино.

Зеленский не стал отрицать, что у него были офшоры. Президент пояснил, что во времена Януковича "все структурировали свой бизнес, особенно, бизнес связанный с телевидением, со СМИ". По его словам, "все каналы имели компании за границей".

Налоговая ходила к нам если не каждый день, то раз в неделю. И поэтому для таких вещей было структурирование. Называлось "структурирование бизнеса". Открывались компании за границей, кроме тех многих компаний, которые были на территории Украины. Мы, лично я построил, без бюджетов, без государства построил бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году никаких денег и с 2012 года, и с 2001, и с 2019 года не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством.

Напомним, что 3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, посвященное тайным активам президентов, министров, монархов, которыми они владеют через офшоры. "Подробности" опубликовали материал об известных и влиятельных фигурантах "досье Пандоры".