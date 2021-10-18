Від коронавірусу в Україні померли 219 людей [ Редактировать ]
В Україні за минулу добу понад 11 тисяч заражень коронавірусом. Померли 219 людей.
Найбільше нових випадків на Одещині й Харківщині. Шпиталізували майже 5 тисяч хворих, одужало 3,5 тисячі.
Повністю щеплені проти Ковіду 6,5 мільйонів українців.
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