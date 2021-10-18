900 мобільних бригад контролюватимуть дотримання карантинних вимог [ Редактировать ]
В Україні створили 900 мобільних бригад для контролю за дотриманням карантинних вимог.
Про це повідомив очільник МОЗу Віктор Ляшко. У їхньому складі будуть правоохоронці та працівники Держспоживслужби.
Перевірятимуть носіння масок і сертифікати про вакцинацію. У разі порушення правил - проведуть роз'яснювальну роботу й складуть адмінпротокол.
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Там під забороною робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ТРЦ й непродовольчих ринків.
Про це в інтерв'ю виданню "Голос Америки" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, лікарі фіксують специфічні симптоми у пацієнтів, інфікованих цим штамом.
94 пацієнти померли, майже тисяча - одужали. Найбільше інфікованих коронавірусом за минулу добу - у Дніпропетровській (371), Львівській (241) та Чернівецькій (282) областях (233). А найменше - на Кіровоградщині (6).
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