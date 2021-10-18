Парламент должен обеспечить снижение тарифов на тепло, чтобы не допустить коллапса в промышленности и коммунальной сфере. Об этом на заседании Согласительного совета заявил Сопредседатель "Оппозициионной платформі - За жизнь" Юрий Бойко.

"Пакет законов, которой должен рассматриваться на этой неделе в парламенте, не соответствует решению ключевых вопросов, которые сегодня беспокоят граждан. Прежде всего - это ситуация в энергетике. Мы много слышали от членов правительства, когда они с трибуны рассказывали, сколько они закачали газа, сколько завезли угля, и, что всего всего хватает. Но это не соответствует действительности", - отметил парламентарий.

Сопредседатель фракции оппозиционеров напомнил, что уже сейчас обещание властей о том, что стоимость тепла не будет увеличиваться, не соответствует действительности.

"Согласно подписанному меморандуму, теплокоммунэнерго будет получать газ стоимостью 16 тысяч гривен за 1000 кубов с доставкой. В прошлом году это было 7 тысяч. Учитывая составляющую газа в тепле - а это 70% - уже понятно, что обещание не поднимать тариф на тепло не будет выполнено", - подчеркнул Юрий Бойко.

В такой ситуации, считает политик, тарифы на тепло поднимутся почти вдвое в коммунальной сфере, и громады будут вынуждены компенсировать этот рост из собственных бюджетов, где денег и так недостаточно.

"Еще хуже ситуация с промышленностью. Промышленность получает газ по 50 грн за куб. Это означает, прежде всего, угрозу остановки предприятий и массовую безработицу. А также - повышение цен на товары первой необходимости, которые покупают люди каждый день: хлеб, сахар и другие", - отметил парламентарий.

Юрий Бойко подчеркнул, что парламент должен взять на себя ответственность по преодолению кризисной ситуации и поддержать инициативы оппозиции, которые направлены на защиту людей, промышленности и коммунальной сферы.

"В такой ситуации парламент должен создать специальную комиссию по контролю выполнения меморандума, который был подписан центральными органами власти и местными. Для преодоления топливного кризиса надо перейти к механизмам формирования цены на газ, которые предусматривают смешивание собственного газа и импортируемого, как это делают в Европе другие страны уже сегодня. Соответствующий законопроект №6169 уже зарегистрирован нашей фракцией. Надо сделать так, чтобы и люди, и промышленность, и коммунальная сфера могли получить дешевый газ", - отметил политик.

По словам Юрия Бойко, необходимо отказаться от схем закупки российского газа через посредников и выйти на прямые закупки газа из России. Это также позволит снизить цену на газ.

"Также необходимо повысить финансовое обеспечение субсидий - это дополнительно 12-15 млрд гривен - чтобы поддержать людей в условиях этого топливного кризиса. Такие шаги позволят пережить зиму без катаклизмов", - резюмировал Юрий Бойко.