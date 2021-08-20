Віталій Кличко перевірив будівництво Подільсько-Воскресенського мосту [ Редактировать ]
Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як будують Подільсько-воскресенський міст через Дніпро. Цією переправою планують запустити метро на Троєщину.
Міський голова проінспектував роботи в районі Русанівських садів на лівому березі. Нині триває будівництво станцій метро на нижньому ярусі споруди. До кінця року мостом обіцяють запустити рух автомобілів.
Далі працюватимуть над підземкою. Раніше в Мінфіні прогнозували - метро на Троєщину можуть запустити у 2024 році.
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Засідання Ради нацбезпеки і оборони триває. Відомо, що було запрошено мера Києва. Втім, Віталій Кличко не зміг прибути, про що повідомив у Telegram.
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