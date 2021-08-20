До кінця року мостом обіцяють запустити рух автомобілів

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як будують Подільсько-воскресенський міст через Дніпро. Цією переправою планують запустити метро на Троєщину.

Міський голова проінспектував роботи в районі Русанівських садів на лівому березі. Нині триває будівництво станцій метро на нижньому ярусі споруди. До кінця року мостом обіцяють запустити рух автомобілів.

Далі працюватимуть над підземкою. Раніше в Мінфіні прогнозували - метро на Троєщину можуть запустити у 2024 році.