Україна є дверима в Європу для Азербайджану, як Азербайджан є дверима на Кавказ та в Азію для України.

Про це заявила посол Азербайджанської Республіки в Україні, народна письменниця Азербайджану Ельміра Ахундова під час круглого столу в Укрінформі "30-та річниця відновлення Незалежності Азербайджанської Республіки та 30-та річниця встановлення азербайджано-українських дипломатичних відносин".

"Україна - важливий партнер для Азербайджану. Я завжди кажу, Україна для нас - двері в Європу, як ми для вас - двері на Кавказ, двері в Азію. Наші відносини перевірені часом. Ми завжди допомагали один одному у важку хвилину, під час важких моментів сучасної історії, а значить Азербайджан був, є і буде для України надійним другом і братом", - сказала посол Азербайджу

Дипломат наголосила, що завдяки зусиллям президентів Ильхама Алієва і Володимира Зеленського азербайджано-українські відносини вийшли на новий рівень.

"Звичайно, це вимога часу. Ми потрібні один одному. Ми дві держави, що борються за територіальну цілісність. Ми два потенціали: потенціал України і економічна міць, що зростає, і фінансові можливості Азербайджану", - зазначила Ахундова.

Говорячи про події за часів незалежності Азербайджану, пані посол акцентувала на ролі Гейдара Алієва, на тому, що її народу вдалося позбутися почуття приниження, а також вона відзначила реконструкцію в Карабаху.

Генеральний директор Укрінформу Олександр Харченко зачитав уривок вірша Тараса Шевченко про отамана Антона Головатого, підкресливши, що він похований на острові Сари в Азербайджані та перебуває під захистом країни.

"Це один з таких місточків, таких невидимих ниточок, які пов’язують наші країни. Це лиш один приклад", - зауважив він.

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко акцентував, що Україна почала досить щільно співпрацювати з Азербайджаном, а також наголосив, що Україна розраховує на поглиблення співпраці і використання досвіду Азербайджану в деокупації і реінтеграції українських територій.

Зі свого боку, Ахундова заявила, що Азербайджан з нетерпінням чекає на засідання міжурядової комісії з Україною та на залучення українських IT-спеціалістів до реконструкції Карабаху.

"Нам дуже потрібна ваша допомога, ваші проєкти. Дуже хотіли б бачити їх, бо це тисячі-тисячі проєктів, над якими триває робота. Це не тільки реконструкції Агдама, чи Джебраїл, чи Лачін. Це і проєкти реконструкції тисячі маленьких населених пунктів, кожен з яких буде цікавий, і ви могли докласти дуже цікаві зусилля і разом у нас би виріс не Карабах, не "Чорний сад" (Кара азербайджанською - чорний, бах перською - сад - ред.) , а "Квітучий сад", "Великий сад", - відзначила вона.

Також були зачитані вітальні листи другого Президента України (1994-2005 рр.) Леоніда Кучми та віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова з привітаннями до тридцятої річниці відновлення Незалежності Азербайджану.Україна є дверима в Європу для Азербайджану, як Азербайджан є дверима на Кавказ та в Азію для України.

Про це заявила посол Азербайджанської Республіки в Україні, народна письменниця Азербайджану Ельміра Ахундова під час круглого столу в Укрінформі "30-та річниця відновлення Незалежності Азербайджанської Республіки та 30-та річниця встановлення азербайджано-українських дипломатичних відносин".

"Україна - важливий партнер для Азербайджану. Я завжди кажу, Україна для нас - двері в Європу, як ми для вас - двері на Кавказ, двері в Азію. Наші відносини перевірені часом. Ми завжди допомагали один одному у важку хвилину, під час важких моментів сучасної історії, а значить Азербайджан був, є і буде для України надійним другом і братом", - сказала посол Азербайджу

Дипломат наголосила, що завдяки зусиллям президентів Ильхама Алієва і Володимира Зеленського азербайджано-українські відносини вийшли на новий рівень.

"Звичайно, це вимога часу. Ми потрібні один одному. Ми дві держави, що борються за територіальну цілісність. Ми два потенціали: потенціал України і економічна міць, що зростає, і фінансові можливості Азербайджану", - зазначила Ахундова.

Говорячи про події за часів незалежності Азербайджану, пані посол акцентувала на ролі Гейдара Алієва, на тому, що її народу вдалося позбутися почуття приниження, а також вона відзначила реконструкцію в Карабаху.

Генеральний директор Укрінформу Олександр Харченко зачитав уривок вірша Тараса Шевченко про отамана Антона Головатого, підкресливши, що він похований на острові Сари в Азербайджані та перебуває під захистом країни.

"Це один з таких місточків, таких невидимих ниточок, які пов’язують наші країни. Це лиш один приклад", - зауважив він.

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко акцентував, що Україна почала досить щільно співпрацювати з Азербайджаном, а також наголосив, що Україна розраховує на поглиблення співпраці і використання досвіду Азербайджану в деокупації і реінтеграції українських територій.

Зі свого боку, Ахундова заявила, що Азербайджан з нетерпінням чекає на засідання міжурядової комісії з Україною та на залучення українських IT-спеціалістів до реконструкції Карабаху.

"Нам дуже потрібна ваша допомога, ваші проєкти. Дуже хотіли б бачити їх, бо це тисячі-тисячі проєктів, над якими триває робота. Це не тільки реконструкції Агдама, чи Джебраїл, чи Лачін. Це і проєкти реконструкції тисячі маленьких населених пунктів, кожен з яких буде цікавий, і ви могли докласти дуже цікаві зусилля і разом у нас би виріс не Карабах, не "Чорний сад" (Кара азербайджанською - чорний, бах перською - сад - ред.) , а "Квітучий сад", "Великий сад", - відзначила вона.

Також були зачитані вітальні листи другого Президента України (1994-2005 рр.) Леоніда Кучми та віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова з привітаннями до тридцятої річниці відновлення Незалежності Азербайджану.