Германия в ноябре намерена отменить режим чрезвычайной ситуации из-за COVID. Он действует уже в течение 19 месяцев.

По данным издания, отмену ЧП анонсировал федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан на конференции с участием министров здравоохранения немецких земель. По его словам, режим чрезвычайного положения может перестать действовать в конце ноября.

"Институт Роберта Коха классифицирует "риск для вакцинированных людей как умеренный", поэтому, учитывая текущий уровень вакцинации, эпидемическая ситуация может закончиться 25 ноября 2021 года. Это положит конец чрезвычайному положению, которое существовало с 28 марта 2020 года и, следовательно, почти 19 месяцев", - отметил Шпан.

Ранее мы писали о том, что Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.

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