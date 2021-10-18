Германия отменит режим ЧП - СМИ [ Редактировать ]
Германия в ноябре намерена отменить режим чрезвычайной ситуации из-за COVID. Он действует уже в течение 19 месяцев.
По данным издания, отмену ЧП анонсировал федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан на конференции с участием министров здравоохранения немецких земель. По его словам, режим чрезвычайного положения может перестать действовать в конце ноября.
"Институт Роберта Коха классифицирует "риск для вакцинированных людей как умеренный", поэтому, учитывая текущий уровень вакцинации, эпидемическая ситуация может закончиться 25 ноября 2021 года. Это положит конец чрезвычайному положению, которое существовало с 28 марта 2020 года и, следовательно, почти 19 месяцев", - отметил Шпан.
Ранее мы писали о том, что Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Сообщается, что Украина будет считаться зоной высокого риска для Германии с 00:00 10 октября
Причиной смерти экс-госсекретаря стали осложнения от коронавирус
Кроме того, он отметил необходимость ускорения темпов вакцинации
В Украине скорее всего будет бустерная вакцинация от COVID. Но также рассматривается вариант повторной двойной вакцинации
Под новые условия попадают те, кто прибывает из стран с низким уровнем эпидемического риска