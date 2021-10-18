У Кривому Розі знайшли мертвим брата загиблого мера Костянтина Павлова [ Редактировать ]
У Кривому Розі знайшли мертвим брата загиблого в серпні мера Костянтина Павлова. На місці події працює слідча група. Відомо, що тіло знайшов знайомий. Видимих ознак смерті не виявили.
Нагадаю, Костянтина Павлова теж знайшли мертвим на порозі власного будинку 15 серпня. Слідство триває досі, розглядають три версії - вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю. Не відкидають і версію доведення до самогубства.
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