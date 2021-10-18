А на Прикарпатті із владою судяться вчителі. Вони вимагають від Кабміну грошей. На зарплати педагогам бракує тридцяти п'яти мільйонів.

Куди поділися кошти і які шанси отримати їх хоча б через суд - дізнавалися наші кореспонденти.

Івано-франківський окружний адміністративний суд. Перед входом натовп освітян із Долинщини. Приїхали на чергове, вже третє, судове засідання. А судяться вчителі із… кабміном. Вимагають від урядовців додати їм кошти освітньої субвенції та погасити заборгованість із зарплати.

Тетяна, учителька української мови й літератури Тростянецького ліцею:

Це ж зароблені, ми не хочемо від держави чогось такого, що не передбачено. Ми хочемо своїх зароблених грошей, які нам мали б виплатити. А не виплачують. Це вже крайній вихід, ситуація вже дійшла піку такого наболілого.

Затримують зарплати освітянам у Долинській громаді ще від початку року. Педагоги пішли у відпустку, не отримавши й копійки виплат. На зароблене чекали кілька місяців. А не дочекавшись, у перший день навчального року, оголосили страйк.

Галина Романків, учителька німецької мови Долинського наукового ліцею:

Затримки були порядку до трьох місяців. А нам їх не виплатили й фактично ми відпускні отримали аж у вересні. Вся заборгованість не покрита, ми ще не отримали за вересень і ми б хотіли, щоб те, що ми заробили, щоб нам повернули.

На сьогодні загальна заборгованість - шістнадцять мільйонів гривень, кажуть у Долинській міській раді. До кінця року ця цифра зросте вдвічі. Саме стільки громади не доотримали освітньої субвенції цього року. Причина, кажуть чиновники, недосконала формула розподілу грошей. У ній не враховано реалій адмінреформи - в міських громадах є і сільські школи з меншою наповнюваністю класів. У Долинській - таких аж сімдесят відсотків. Це мали взяти до уваги в Міносвіти, коли нараховували субвенції, але чомусь проігнорували.

Алла Шевченко, заступниця голови Долинської міської територіальної громади:

Кажуть, що ця формула застосована для всіх однаково, і що вони проводили експеримент. І вони просто випробовували дану формулу. Ми звернулися до суду, бо наша громада недоотримала 35 мільйонів освітньої субвенції.

Самотужки покрити таку суму - громада не в змозі. Аби бодай трохи заощадити в міській раді з вересня вчителям зняли всі надбавки. Педагоги обурені, адже це двадцять-тридцять відсотків від зарплати.

Андрій, учитель музичного мистецтва Долинського наукового ліцею:

Не виплата заробітної плати, плюс до того - зняття престижності й багато надбавок, на які вчитель надіється. Якщо взяти імено мене - чотири тисячі на місця.

Усе це зрештою і призвело до сьогоднішнього судового розгляду. Учителі заходять до приміщення засідань. Від Кабміну - один представник у залі, ще один відеозв'язком від Міністерства освіти. Судді зачитують клопотання, в якому представник уряду просить додатковий час для підготовки доказів своєї правоти в цій справі. За сім місяців, відколи триває розгляд, зробити цього - не встигли.

Дійшов висновку задовольнити клопотання представника Кабінету міністрів щодо продовження строку на виконання ухвали суду.

Тарас Парфан, адвокат:

Кабінет міністрів не надав жодного пояснення і жодних доказів. Те клопотання, яке поступило від представника свідчить про дійсно зловживання процесуальним правом і затягування процесу. Ми думаємо, що це затягування і так воно і є.

Алла Шевченко, заступниця голови Долинської міської територіальної громади:

Вони чекають, щоб затягнути й шукають шляхи, щоб відмотати. Тому що вже новий бюджет на носі приймається, а вони ще не можуть розібратися зі старим.

На наше звернення до урядовців, щодо ситуації з учителями Долинської громади, Міністерство освіти надіслало роз'яснення. Більше грошей виділити не можуть. Вони й так дали цього року Долинській громаді майже на п'ятдесят мільйонів більше, ніж торік. А проблему з нестачею коштів пояснюють великою кількістю класів із низькою наповнюваністю та роздутим штатом. Тож пропонують громаді провести оптимізацію шкіл.

Наступне засідання у справі "Вчителі проти Кабміну" заплановане на початок листопада. Експерти кажуть: якщо освітяни Долинської громади таки виграють, то це рішення стане прецедентом в Україні. І прикладом для інших громад, де нині є заборгованість із виплатами зарплати вчителям.