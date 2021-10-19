Противники "зелених перепусток" влаштували сидячий протест на вході до порту міста Трієст.

В Італії поліція розігнала демонстрацію антивакцинаторів. Противники так званих зелених перепусток влаштували сидячий протест на вході до порту міста Трієст.

Спершу правоохоронці намагалися відтіснити учасників акції водометами. А потім застосували сльозогінний газ. Більшість мітингарів перемістилися на головну площу міста, там продовжили протест біля урядових будівель.

В Італії документ, який підтверджує вакцинацію, одужання чи негативний тест на Ковід став обов'язковим для працівників усіх сфер. Без нього не пускають на роботу