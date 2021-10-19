Італійська поліція розігнала протест антивакцинаторів [ Редактировать ]
В Італії поліція розігнала демонстрацію антивакцинаторів. Противники так званих зелених перепусток влаштували сидячий протест на вході до порту міста Трієст.
Спершу правоохоронці намагалися відтіснити учасників акції водометами. А потім застосували сльозогінний газ. Більшість мітингарів перемістилися на головну площу міста, там продовжили протест біля урядових будівель.
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