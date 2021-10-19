До Києва прибуває очільник Пентагону [ Редактировать ]
До Києва з офіційним візитом сьогодні прибуває очільник Пентагону.
Міністр оборони США Ллойд Остін зустрінеться з головою українського оборонного відомства Андрієм Тараном.
Говоритимуть про реформи в обороні та військово-промисловому комплексі України, а також про безпеку в Чорному морі.
Пізніше Ллойд Остін візьме участь в церемонії вшанування наших полеглих захисників.
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Цього разу через витік інформації у пресі. ЗМІ стало відомо, що Пентагон хоче розмістити своїх військових в Узбекистані.
Візит запланували на наступний тиждень. В очільника Пентагону буде Європейське турне.
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21-22 октября в Брюсселе состоится встреча глав оборонных ведомств стран-членов НАТО. Председательствовать на ней будет генсек Альянса Йенс Столтенберг. Перед саммитом глава Пентагона Ллойд Остин посетит Киев и Тбилиси