На Чернігівщині від коронавірусу помер дев'ятикласник [ Редактировать ]
Підліток помер від коронавірусу у місті Корюківка на Чернігівщині. Учня 9 класу з ускладненнями доправили до обласної лікарні, але врятувати не змогли.
Загалом минулої доби зафіксували 177 смертей від Ковіду, 9,5 тисяч людей занедужали. Найбільше нових випадків в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Вакцинувалися проти коронавірусу напередодні понад 50 тисяч українців. Повністю імунізувалися від початку кампанії 6, мільйонів українців. Кількість хворих, які потребують ушпиталення, зростає.
За добу до лікарень доправили понад три тисячі людей.
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Про це повідомив очільник МОЗу Віктор Ляшко. У їхньому складі будуть правоохоронці та працівники Держспоживслужби.
Напередодні там інфікувалися майже 34 з половиною тисячі людей. Це максимум за пандемію.
Найбільше хворих в Одеській, Харківській, Львівській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Щодо вакцинації, минулої доби щепили майже 150 тисяч українців.
Найбільше нових випадків "корони" виявили у Дніпропетровській та Запорізькій областях. І, нагадаю, саме вони з понеділка переходять у червону зону.
202 пацієнти померли, одужало – 4, 5 тисячі людей. Найбільше інфікувань у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.