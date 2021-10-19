Найбільше нових випадків в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Підліток помер від коронавірусу у місті Корюківка на Чернігівщині. Учня 9 класу з ускладненнями доправили до обласної лікарні, але врятувати не змогли.

Загалом минулої доби зафіксували 177 смертей від Ковіду, 9,5 тисяч людей занедужали. Найбільше нових випадків в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Вакцинувалися проти коронавірусу напередодні понад 50 тисяч українців. Повністю імунізувалися від початку кампанії 6, мільйонів українців. Кількість хворих, які потребують ушпиталення, зростає.

За добу до лікарень доправили понад три тисячі людей.