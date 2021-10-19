Проти Київської міської влади процесуальні провадження відкриваються в десятеро частіше, ніж в інших регіонах. Про це свідчать результати дослідження Комітету виборців України.

За їхніми даними, майже 40 відсотків судових проваджень стосуються КМДА, і 60 - решти обладміністрацій. За словами генерального директора КМУ, Олексія Кошеля, так влада й правоохоронці переслідують мерів самоврядних міст. Але разом із тим очільників областей не чіпають - попри те, що вони є фактичними розпорядниками основної частини бюджетних коштів у регіонах.

Олексій Кошель, генеральний директор Комітету виборців України: