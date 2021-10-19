Проти КМДА провадження відкриваються частіше, ніж в інших регіонах – Комітет виборців України [ Редактировать ]
Проти Київської міської влади процесуальні провадження відкриваються в десятеро частіше, ніж в інших регіонах. Про це свідчать результати дослідження Комітету виборців України.
За їхніми даними, майже 40 відсотків судових проваджень стосуються КМДА, і 60 - решти обладміністрацій. За словами генерального директора КМУ, Олексія Кошеля, так влада й правоохоронці переслідують мерів самоврядних міст. Але разом із тим очільників областей не чіпають - попри те, що вони є фактичними розпорядниками основної частини бюджетних коштів у регіонах.
Олексій Кошель, генеральний директор Комітету виборців України:
Увага до КМДА в десятеро більше, аніж до Одеської обласної держадміністрації , яка йде друга у рейтингу по кількості судових рішень, ми розуміємо, що Київ - більше місто, розуміємо, що тут більше об'єм бюджету , але в десятеро більше - це може вказувати лише на одне - увага правоохоронних органів до Києва - це вивчати всі питання під мікроскопом, а до інших обласних державних адміністрацій можна просто не помічати.
по теме
На думку позивачів, підстав для створення особливого керівництва у Слов'янську не було. Крім того, це порушення конституційних прав жителів, які обрали місцеву владу.
Тепер, згідно з угодою, народ Куку Яланджі керуватиме цими територіями разом з урядом одного зі штатів Австралії - Квінсленд.
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сделал заявление о вакцине Moderna
Торік суд на пів року заборонив йому наближатися до членів його родини - ті вбачали у ньому загрозу.
Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли