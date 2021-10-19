Сім'я Нельсона Мандели виставила його особисті речі на аукціон [ Редактировать ]
Сім'я покійного президента ПАР Нельсона Мандели виставила його речі на аукціон.
Серед лотів - окуляри й сорочки, які він одягав на зустрічі зі світовими лідерами.
Також з молотка підуть подарунки від Барака Обами.
І листи, які Мандела писав, коли сидів у тюрмі з 64-го по 82-й рік.
Аукціон відбудеться 11 грудня. Усі отримані гроші сім'я Мандели планує витратити на будівництво меморіального саду.
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