Серед лотів - окуляри й сорочки, які він одягав на зустрічі зі світовими лідерами.

Сім'я покійного президента ПАР Нельсона Мандели виставила його речі на аукціон.

Серед лотів - окуляри й сорочки, які він одягав на зустрічі зі світовими лідерами.

Також з молотка підуть подарунки від Барака Обами.

І листи, які Мандела писав, коли сидів у тюрмі з 64-го по 82-й рік.

Аукціон відбудеться 11 грудня. Усі отримані гроші сім'я Мандели планує витратити на будівництво меморіального саду.