В Эквадоре пассажирский автобус упал в пропасть, много жертв [ Редактировать ]
В Эквадоре пассажирский автобус упал в пропасть. В результате ДТП погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает El Comercio.
Инцидент произошел в эквадорской провинции Чимборасо. Еще 12 человек получили ранения.
Авария произошла в понедельник, когда пассажирский автобус въехал в овраг в районе Хуан-де-Веласко Пангор.
Предыдущие отчеты спасательных групп сообщали, что автобус вылетел с полосы движения и перевернулся в овраг примерно на глубину 100 метров. Транспортное средство двигалось между городами на юго-западе Гуаякиля и центральной частью города.
Спасательные подразделения с помощью машин скорой помощи развернули совместную операцию по оказанию помощи пострадавшим на месте.
Причины инцидента устанавливаются.
Напомним, что накануне в Закарпатье в страшном ДТП погибли четыре человека: 21-летний полицейский, пограничник и две юные девушки.
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