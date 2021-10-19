В Эквадоре пассажирский автобус упал в пропасть. В результате ДТП погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает El Comercio.

Инцидент произошел в эквадорской провинции Чимборасо. Еще 12 человек получили ранения.

Авария произошла в понедельник, когда пассажирский автобус въехал в овраг в районе Хуан-де-Веласко Пангор.

Предыдущие отчеты спасательных групп сообщали, что автобус вылетел с полосы движения и перевернулся в овраг примерно на глубину 100 метров. Транспортное средство двигалось между городами на юго-западе Гуаякиля и центральной частью города.

Спасательные подразделения с помощью машин скорой помощи развернули совместную операцию по оказанию помощи пострадавшим на месте.

Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, что накануне в Закарпатье в страшном ДТП погибли четыре человека: 21-летний полицейский, пограничник и две юные девушки.