В Україні стрімко збільшується кількість смертей від Covid-19 [ Редактировать ]
В Україні зростає кількість смертей від Ковід.
Попередньої доби хвороба забрала життя 538 громадян. Це найбільший показник від початку пандемії.
15,5 тисяч людей інфікувалися. Ушпиталили майже три тисячі хворих.
За останню добу проти коронавірусу щепили 193 тисячі людей, більшість - першою дозою. Повністю вакциновані – 6,5 мільйонів громадян.
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