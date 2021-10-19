Війна на Донбасі: позиції українських армійців обстрілюють невідомими набоями [ Редактировать ]
На фронті сьогодні два порушення режиму припинення вогню. Біля Авдіївки та Зайцевого ворог влаштував обстріли наших позицій із гранатометів та стрілецької зброї. Минулої доби - сім ворожих атак.
Зокрема, поблизу Пісків та Новолуганського противник стріляв із великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів. А на Луганщині - запустив через лінію розмежування безпілотник. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед армійців немає. Репортаж із передової - далі.
Працює снайпер, розбив трубу розвідника - ось дірка вже… йо! Постріл… попал обратно.
Три постріли й три дірки в трубці розвідника. На Донбасі знову активізувалися ворожі снайпери. Працюють і вдень, і в ночі. Аби дістатися позицій, нам доводиться рухатися посадками й перебігати від балки до балки, бо відкрита місцевість скрізь прострілюється.
Це позиції на околицях окупованої Горлівки. Ворог займає тут панівні висоти. Напередодні, щоб виманити наших бійців з окопів, противник підпалив поле із сухостоєм. Щоправда, природа зіграла злий жарт - вітер повернув вогонь у бік ворожих укріплень. Ті палали до ранку. Аби помститися за невдачу, супротивник обстріляв українських вояків. Ворожий запал тільки злива остудила - воювати в багнюці нікому не хочеться.
Ну ось, на Донбас і прийшов сезон дощів… Бруду, це ми пройшли буквально десять метрів - бруду реально по коліно.
Зараз над окопами тиша. Сергій із побратимом можуть трохи розслабитися. На фронті чоловік - новачок. Підписав контракт лише чотири місяці тому. Сергій - бойовий медик, утім на чергування ходить як звичайний боєць. Але сумка з медичним інвентарем завжди при ньому.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Нічого, нормально все, треба ж комусь ходити, треба комусь надавати допомогу. Це армія.
Затишшя раптово закінчується, немов його й не було. Тільки-но ворог починає прострілювати наші позиції з автомата, Олег буквально прикипає до труби розвідника.
Це ворог стріляє по нам… Можливо виманює, тому, що работає у нас снайпер.
Але на цій ділянці працює не тільки снайпер. Час від часу у траншеї до армійців залітають і ось такі "подарунки". Андрій каже, цю ракету закинули напередодні з ручного гранатомета. Що це за боєприпас, боєць навіть не уявляє…
Ніхто не знає, що це таке… Чи зажигатєльне щось… Ну, ніхто не знає.
Утім наші вояки в боргу у ворога не залишаються. Будь-яка активність противника карається масованим вогнем у відповідь.
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Зараз у Пісках відносне затишшя, адже ворог попросив запровадити режим припинення вогню на час ремонтних робіт на одній із шахт… щоправда, перед цим накрив наші позиції з важких мінометів.
Війна зовсім поряд - ворог закріпився на найближчих териконах і в баштах покинутих шахт. Найближча до нас посадка - теж під контролем противника. Чути гавкіт собак...
Що ж до загальної ситуації на фронті, минулої доби супротивник щонайменше шість разів гатив по армійських позиціях із різних видів озброєння.
Також на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. Наші захисники дали гідну відсіч.
Поблизу Південного та Новолуганського ворог бив із гранатометів та стрілецької зброї.