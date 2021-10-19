На фронті сьогодні два порушення режиму припинення вогню. Біля Авдіївки та Зайцевого ворог влаштував обстріли наших позицій із гранатометів та стрілецької зброї. Минулої доби - сім ворожих атак.

Зокрема, поблизу Пісків та Новолуганського противник стріляв із великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів. А на Луганщині - запустив через лінію розмежування безпілотник. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед армійців немає. Репортаж із передової - далі.

Працює снайпер, розбив трубу розвідника - ось дірка вже… йо! Постріл… попал обратно.

Три постріли й три дірки в трубці розвідника. На Донбасі знову активізувалися ворожі снайпери. Працюють і вдень, і в ночі. Аби дістатися позицій, нам доводиться рухатися посадками й перебігати від балки до балки, бо відкрита місцевість скрізь прострілюється.

Це позиції на околицях окупованої Горлівки. Ворог займає тут панівні висоти. Напередодні, щоб виманити наших бійців з окопів, противник підпалив поле із сухостоєм. Щоправда, природа зіграла злий жарт - вітер повернув вогонь у бік ворожих укріплень. Ті палали до ранку. Аби помститися за невдачу, супротивник обстріляв українських вояків. Ворожий запал тільки злива остудила - воювати в багнюці нікому не хочеться.

Ну ось, на Донбас і прийшов сезон дощів… Бруду, це ми пройшли буквально десять метрів - бруду реально по коліно.

Зараз над окопами тиша. Сергій із побратимом можуть трохи розслабитися. На фронті чоловік - новачок. Підписав контракт лише чотири місяці тому. Сергій - бойовий медик, утім на чергування ходить як звичайний боєць. Але сумка з медичним інвентарем завжди при ньому.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Нічого, нормально все, треба ж комусь ходити, треба комусь надавати допомогу. Це армія.

Затишшя раптово закінчується, немов його й не було. Тільки-но ворог починає прострілювати наші позиції з автомата, Олег буквально прикипає до труби розвідника.

Це ворог стріляє по нам… Можливо виманює, тому, що работає у нас снайпер.

Але на цій ділянці працює не тільки снайпер. Час від часу у траншеї до армійців залітають і ось такі "подарунки". Андрій каже, цю ракету закинули напередодні з ручного гранатомета. Що це за боєприпас, боєць навіть не уявляє…

Ніхто не знає, що це таке… Чи зажигатєльне щось… Ну, ніхто не знає.

Утім наші вояки в боргу у ворога не залишаються. Будь-яка активність противника карається масованим вогнем у відповідь.