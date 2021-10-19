Гаїтянські бандити вимагають мільйони за викрадених громадян США та Канади [ Редактировать ]
Бандити, які викрали на Гаїті 17 місіонерів зі США й Канади, вимагають викупу. За кожного звільненого - по одному мільйону доларів.
За словами міністра юстиції Гаїті, місцева поліція та агенти американського ФБР ведуть переговори зі зловмисниками. Уже встановили, де тримають заручників. Урятувати їх хочуть - не сплативши викупу.
16 місіонерів зі Сполучених Штатів та один канадець у неділю їхали до дитячого будинку в околицях Порт-о-Пренса. Дорогою їхній автобус захопили невідомі. Про це розповіли в християнській спілці, яка організувала поїздку.
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