До Києва прибув черговий евакуаційний рейс із Сирії. Цього разу на борту була родина, яка понад два роки перебувала в таборі закритого типу "Родж" на півночі Сирії. Ідеться про кримчанку та чотирьох її дітей. Це вже четвертий подібний рейс і невдовзі буде наступний, - повідомили в Офісі Президента. Такі операції проводить МЗС спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони та іншими відповідальними відомствами.

Роман Машовець, заступник керівника Офісу Президента України: