До Києва прибув черговий евакуаційний рейс із Сирії [ Редактировать ]
До Києва прибув черговий евакуаційний рейс із Сирії. Цього разу на борту була родина, яка понад два роки перебувала в таборі закритого типу "Родж" на півночі Сирії. Ідеться про кримчанку та чотирьох її дітей. Це вже четвертий подібний рейс і невдовзі буде наступний, - повідомили в Офісі Президента. Такі операції проводить МЗС спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони та іншими відповідальними відомствами.
Роман Машовець, заступник керівника Офісу Президента України:
Ми планували сьогодні витягнути всіх наших громадян, які залишились в лагерях "Аль-Хол"і "Родж". Але на жаль лагерь "Аль-Хол", який знаходиться в північній Сирії, находиться на карантині. Ковід. Невдовзі ми плануємо цю останню операцію. Наших громадян, це 11 сімей, доставити в Україну.
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