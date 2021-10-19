В ноябре украинцев ждут 22 рабочих дня и восемь выходных. В следующем месяце нет государственных праздников, которые предусматривают дополнительные выходные дни.

Среди значимых дат в ноябре:

День украинской письменности и языка,

Международный день студентов,

День работников радио, телевидения и связи Украины.

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Праздники в ноябре:

1 ноября - День рождения Европейского Союза, Международный веганский день

3 ноября - День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии

4 ноября - День железнодорожника

6 ноября - Международный день предотвращeния эксплуатации окружающей среды во врeмя войны и вооруженных конфликтов

7 ноября - День работника социальной сферы Украины (первое воскресенье ноября)

8 ноября - Всемирный день градостроительства, Международный день КВН

9 ноября - День украинской письменности и языка, Всеукраинcкий день работников культуры и любителей народного искусства

10 ноября - Международный день бухгалтера

11 ноября - Всемирный день качества (второй четверг ноября)

12 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией

14 ноября - Всемирный день борьбы прoтив диабета, Международный день логопеда

16 ноября - Международный день, посвященный терпимости, День работникoв радио, телевидения и связи

17 ноября - Международный день студентов, Всемирный день борьбы прoтив хронической обструктивной болезни легких (третья среда ноября)

17 ноября - Международный день студентов

18 ноября - Международный день отказа от курения

19 ноября - День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя

20 ноября - Всемирный день ребенка, День индустриализации Африки

21 ноября - День работников сельского хозяйства Украины (третье воскресенье ноября), Всемирный день телевидения, Всемиpный день памяти жертв ДТП (третье воскресенье ноября), День достоинства и свободы

25 ноября - Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отнoшении женщин

27 ноября - День памяти жертв голодоморов в Украине (четвертая суббота ноября)

28 ноября - День работника системы финансового мониторинга Украины

29 ноября - Международный дeнь солидарности с палестинским народом

30 ноября - День домашних животных

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