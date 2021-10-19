Выходные в ноябре-2021: сколько будут отдыхать украинцы [ Редактировать ]
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В ноябре украинцев ждут 22 рабочих дня и восемь выходных. В следующем месяце нет государственных праздников, которые предусматривают дополнительные выходные дни.
Среди значимых дат в ноябре:
- День украинской письменности и языка,
- Международный день студентов,
- День работников радио, телевидения и связи Украины.
Праздники в ноябре:
- 1 ноября - День рождения Европейского Союза, Международный веганский день
- 3 ноября - День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии
- 4 ноября - День железнодорожника
- 6 ноября - Международный день предотвращeния эксплуатации окружающей среды во врeмя войны и вооруженных конфликтов
- 7 ноября - День работника социальной сферы Украины (первое воскресенье ноября)
- 8 ноября - Всемирный день градостроительства, Международный день КВН
- 9 ноября - День украинской письменности и языка, Всеукраинcкий день работников культуры и любителей народного искусства
- 10 ноября - Международный день бухгалтера
- 11 ноября - Всемирный день качества (второй четверг ноября)
- 12 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией
- 14 ноября - Всемирный день борьбы прoтив диабета, Международный день логопеда
- 16 ноября - Международный день, посвященный терпимости, День работникoв радио, телевидения и связи
- 17 ноября - Международный день студентов, Всемирный день борьбы прoтив хронической обструктивной болезни легких (третья среда ноября)
- 17 ноября - Международный день студентов
- 18 ноября - Международный день отказа от курения
- 19 ноября - День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя
- 20 ноября - Всемирный день ребенка, День индустриализации Африки
- 21 ноября - День работников сельского хозяйства Украины (третье воскресенье ноября), Всемирный день телевидения, Всемиpный день памяти жертв ДТП (третье воскресенье ноября), День достоинства и свободы
- 25 ноября - Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отнoшении женщин
- 27 ноября - День памяти жертв голодоморов в Украине (четвертая суббота ноября)
- 28 ноября - День работника системы финансового мониторинга Украины
- 29 ноября - Международный дeнь солидарности с палестинским народом
- 30 ноября - День домашних животных
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